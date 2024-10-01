Холанн – в основе «Манчестер Сити» на матч Лиги чемпионов

Во втором туре Лиги чемпионов «Манчестер Сити» сыграет на выезде против «Слована» в Словакии. Рулевой чемпионов Англии Хосеп Гвардиола решил включить в стартовый состав таких футболистов:

Ортега, Стоунс, Аканджи, Гвардиол, Льюис, Нунес, Гюндоган, Фоден, Савиньо, Доку, Холанн.

Матч между «Слованом» и «Манчестер Сити» начнётся в 22:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех красках можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Напомним, что в первом туре Лиги чемпионов две недели назад «Манчестер Сити» на своём поле не смог обыграть «Интер» - ничья 0:0.