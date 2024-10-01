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Ямаль и Педри — в стартовом составе «Барселоны» на матч Лиги чемпионов с «Янг Бойз»

01 Октября 2024 • 20:55 Комментировать
Барселона
1:0
Янг Бойз
1 1.09 X 11.50 2 28.00
1-й тайм

Сегодня, 1 октября, «Барселона» примет на своём поле «Янг Бойз» в рамках второго тура общего этапа Лиги чемпионов.

Накануне поединка пресс-служба каталонского клуба поделилась информацией о составе команды на предстоящий матч.

Стартовый состав «Барселоны»: Пенья (вр), Бальде, Мартинес, Кубарси, Кунде, Касадо, Педри, Рафинья, Ферран, Ямаль, Левандовски.

Встреча между «Барселоной» и «Янг Бойз» должна будет стартовать в 22:00 по московскому времени. Следить за всеми событиями матча можно будет в прямой текстовой трансляции, которую организует спортивный портал LiveResult
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