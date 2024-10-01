Ямаль и Педри — в стартовом составе «Барселоны» на матч Лиги чемпионов с «Янг Бойз»

Сегодня, 1 октября, «Барселона» примет на своём поле «Янг Бойз» в рамках второго тура общего этапа Лиги чемпионов.

Накануне поединка пресс-служба каталонского клуба поделилась информацией о составе команды на предстоящий матч.

Стартовый состав «Барселоны»: Пенья (вр), Бальде, Мартинес, Кубарси, Кунде, Касадо, Педри, Рафинья, Ферран, Ямаль, Левандовски.