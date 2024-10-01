Ямаль и Педри — в стартовом составе «Барселоны» на матч Лиги чемпионов с «Янг Бойз»

Сегодня, 1 октября, «Барселона» примет на своём поле «Янг Бойз» в рамках второго тура общего этапа Лиги чемпионов.
Накануне поединка пресс-служба каталонского клуба поделилась информацией о составе команды на предстоящий матч.
Стартовый состав «Барселоны»: Пенья (вр), Бальде, Мартинес, Кубарси, Кунде, Касадо, Педри, Рафинья, Ферран, Ямаль, Левандовски.Встреча между «Барселоной» и «Янг Бойз» должна будет стартовать в 22:00 по московскому времени. Следить за всеми событиями матча можно будет в прямой текстовой трансляции, которую организует спортивный портал LiveResult.
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