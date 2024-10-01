Объявлены составы на матч «Байер» - «Милан»

В одном из самых интересных матчей вторника в Лиге чемпионов будут играть «Байер» и «Милан».

Рулевой «Байера» Хаби Алонсо включил в стартовый состав таких футболистов: Градецки, Инкапье, Та, Вирц, Тапсоба, Гримальдо, Адли, Бониасе, Гарсия, Фримпонг, Джака.

Тренер «Милана» Паулу Фонсека, в свою очередь, сделал выбор в пользу таких игроков: Меньян, Лофтус-Чик, Леау, Пулишич, Рейндерс, Тео Эрнандес, Эмерсон, Томори, Фофана, Габбия, Абрахам

Матч второго тура Лиги чемпионов между «Байером» и «Миланом» стартует в 22:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции.