Сафонов – в запасе: «Арсенал» и «ПСЖ» объявили составы на матч Лиги чемпионов

В одном из вторничных матчей второго тура Лиги чемпионов «Арсенал» будет принимать «ПСЖ».

Рулевой «Арсенала» Микель Артета включил в стартовый состав таких игроков: Райя, Тимбер, Салиба, Габриэль, Калафьори, Райс, Парти, Сака, Хаверц, Мартинелли, Троссар.

Наставник «ПСЖ» Луис Энрике, в свою очередь, доверил места на поле следующим футболистам: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш, Витинья, Заир-Эмери, Невеш, Дуэ, Баркола, Ли Кан Ин.

Российский вратарь Матвей Сафонов начнёт игру на скамейке запасных.

Матч между «Арсеналом» и «ПСЖ» стартует в 22:00 по московскому времени. Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции.