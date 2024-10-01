Анчелотти высказался о матче против «Лилля»

В среду вечером «Реал» проведёт гостевой матч Лиги чемпионов против «Лилля». Главный тренер мадридской команды Карло Анчелотти дал комментарий по поводу предстоящего поединка.

«Мы здесь для того, чтобы набирать очки. «Лилль» хорошо играет с мячом. В Лиге чемпионов не бывает легко – нам придётся бороться и конкурировать. Мы здесь для этого. Уровень игры всегда можно повысить, и мы готовы стремиться к вершине», - сказал Анчелотти журналистам на пресс-конференции.

Матч Лиги чемпионов между «Лиллем» и «Реалом» стартует 2 октября в 22:00 по московскому времени. Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции.