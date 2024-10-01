Анчелотти рассказал о состоянии Мбаппе

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о состоянии нападающего команды Килиана Мбаппе.

Напомним, ранее 25-летний француз получил травму и выбыл на несколько матчей.

— Мбаппе хорошо восстанавливается. Сегодня он будет тренироваться с нами, после чего мы примем решение по нему. Конечно, мы не хотим им рисковать, — цитирует Анчелотти журналист Фабрицио Романо.

В текущем сезоне Мбаппе провел девять матчей во всех турнирах, в которых забил семь мячей и записал на свой счет одну результативную передачу.

2 октября «Реал» проведет выездной матч Лиги чемпионов против «Лилля». Начало поединка второго тура запланировано на 22:00 по мск.