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Хаверц хочет выиграть Лигу чемпионов второй раз

01 Октября 2024 • 19:59 Комментировать
Арсенал
...
ПСЖ
1 1.72 X 3.90 2 5.00
Через 1 ч. 4 мин.

Нападающий «Арсенала» Кай Хаверц высказался о Лиге чемпионов. В 2021 году немецкий футболист выигрывал этот турнир с «Челси», причём забил тогда победный гол в финале против «Манчестер Сити».

«Это был хороший момент для меня в моей карьере и то, о чём я всегда буду думать. Это приятное чувство, но было бы ещё лучше, если бы я смог сделать это с «Арсеналом». Теперь мы знаем, как тяжело пройти далеко в этом соревновании. Думаю, за год мы прибавили. Надеюсь, мы отлично выступим. Впереди долгий путь, но мы к нему готовы», - сказал Хаверц пресс-службе «Арсенала».

Во вторник «Арсенал» проведёт матч против «ПСЖ», не пропустите текстовую трансляцию.  

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Кай Хаверц

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