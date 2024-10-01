Кьеза пропустит матч Лиги чемпионов с «Болоньей»

Вингер «Ливерпуля» Федерико Кьеза не сможет помочь своей команде в предстоящем матче Лиги чемпионов против «Болоньи». Об этом рассказал главный тренер мерсисайдцев Арне Слот.

— Не думаю, что он будет доступен завтра. Возможно, сыграет в воскресенье, — цитирует Слота журналист Фабрицио Романо.

В текущем сезоне 26-летний итальянец принял участие в трех матчах во всех турнирах, в которых сделал одну результативную передачу.

Игра второго тура общего этапа Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Болоньей» состоится 2 октября. Стартовый свисток должен будет прозвучать в 22:00 по московскому времени.