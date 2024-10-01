Гвардиола: «Больше не наливайте тренеру «Слована»

Главный тренер «Слована» Владимир Вайсс перед матчем Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» сравнил Хосепа Гвардиолу с известным каталонским архитектором Антонио Гауди. Рулевой «горожан» отреагировал на слова Вайсса.

«Больше не наливайте вино моему коллеге», - пошутил Гвардиола на пресс-конференции. «Я очень ценю похвалу, но Гауди, возможно, был величайшим каталонцем».

Матч второго тура Лиги чемпионов между «Слованом» и «Манчестер Сити» стартует в 22:00 по московскому времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.