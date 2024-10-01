​Наставник «Црвены Звезды»: «Мы не можем плохо начать матч против «Интера»

Сегодня вечером сербской «Црвене Звезде» предстоит сразиться с «Интером» в рамках Лиги чемпионов, и своим комментарием накануне игры поделился наставник белградской команды Владан Милоевич.

- Мы сыграем с мотивированной и сильной командой, действующим чемпионом Италии. Давно сработавшийся состав с игроками, которые давно знают друг друга, отработанная игровая система. На таком уровне, в Лиге чемпионов, нужно быть на стабильном уровне в игре все 90 минут. Нам предстоит сражаться, как героям, и атаковать, когда будет возможность. Мы не можем себе позволить плохо начать матч, - заявил Милоевич.