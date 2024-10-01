«Мечта становится более далёкой»: Братья Мбаппе не встретятся на поле

В матче второго тура Лиги чемпионов между «Лиллем» и «Реалом» на поле могли пересечься два брата – Итан Мбаппе и Килиан Мбаппе. Звёздный форвард «сливочных» попал в заявку на игру, хотя ожидалось, что он пропустит несколько недель. А вот Итан Мбаппе из-за травмы не сыграет.

«Я получил травму и буду отсутствовать какое-то количество недель. Это трудный момент для меня, потому что я сталкиваюсь с таким впервые. Но печаль прошла, я полон решимости вернуться сильнее.

Моя мечта встретиться с братом в Лиге чемпионов становится всё более далёкой, но не исчезает», - написал Итан Мбаппе в социальных сетях.