«Барселона» сообщила хорошую новость о де Йонге

Полузащитник Френки де Йонг вернулся в строй. Нидерландец восстановился от травмы и готов помочь «сине-гранатовым» во вторничном матче второго тура Лиги чемпионов против «Янг Бойз».

«Френки де Йонг признан здоровым и вошёл в заявку «Барселоны» на матч против «Янг Бойз» в Лиге чемпионов», - говорится в сообщении пресс-службы каталонского клуба.

Отметим, что 27-летний де Йонг в сезоне 2024/2025 на футбольном поле ещё не появлялся.

«Барселона» и «Янг Бойз» начнут матч Лиги чемпионов в 22:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции.