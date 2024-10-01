Булыкин назвал фаворита в матче «Байер» - «Милан» в Лиге чемпионов

Бывший нападающий «Байера» Дмитрий Булыкин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча второго тура Лиги чемпионов, в котором леверкузенский клуб примет «Милан».

«После прошлого сезона теперь все воспринимают «Байер» как фаворита. Всё-таки команда не проигрывает, футболисты хорошего уровня, характер тоже есть, и трофеи, выигранные в прошлом сезоне, заставляют всех считать «Байер» фаворитом. В футболе не всегда побеждают фавориты, если плохо настроятся на матч. Футбол этим и интересен, но я буду болеть за «Байер», - сказал Булыкин.

Матч «Байер» - «Милан» пройдёт в Леверкузене, начало игры – в 22:00 мск. За прямой текстовой трансляцией следить можно здесь.