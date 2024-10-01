«Арсенал» – «ПСЖ»: Попадёт ли Сафонов в стартовый состав на игру Лиги чемпионов

Один из матчей второго тура общего этапа Лиги чемпионов – лондонский «Арсенал» против «ПСЖ». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» представляет возможные стартовые составы команд на эту встречу.

Арсенал»: Райя (вр), Калафьори, Габриэль дос Сантос, Салиба, Тимбер, Мартинелли, Райс, Парти, Троссар, Хаверц, Сака.

«ПСЖ»: Сафонов (вр), Бералдо, Пачо, Маркиньос, Хакими, Фабиан Руис, Жоау Невеш, Заир-Эмери, Баркола, Коло-Муани, Ли Кан-Ин.

В стане «Арсенала» травмированы защитники Александр Зинченко, Такэхиро Томиясу, Киран Тирни, полузащитники Микель Мерино, Мартин Эдегор. Под вопросом игроки обороны Риккардо Калафьори, Бен Уайт.

В заявку «ПСЖ» на матч попал вратарь Джанлуиджи Доннарумма, у которого была травма. Предыдущие три официальных матча ворота парижской команды защищал российский голкипер Матвей Сафонов.

У «ПСЖ» травмированы Люка Эрнандес, Преснель Кимпембе, Гонсалу Рамуш. Под вопросом Нуну Мендеш, Витинья, Марко Асенсио, Дезире Дуэ. Усман Дембеле не попал в заявку из-за конфликта с Луисом Энрике.

В первом туре общего этапа ЛЧ «Арсенал» сыграл вничью с «Аталантой» (0:0), «ПСЖ» выиграл у «Жироны» (1:0). В последних официальных матчах «Арсенал» победил «Лестер» (4:2), а «ПСЖ» – «Ренн» (3:1).

Матч «Арсенал» – «ПСЖ» сыграется сегодня, 1 октября, в Лондоне на «Эмирейтс Стэдиум». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Текстовая онлайн-трансляция пройдёт здесь.

Представленные в этом материале составы являются примерными. Информация о травмах может быть неточной. Обычно команды объявляют реальные стартовые составы за час-полтора до стартового свистка матча.

Кирилл Иванцов