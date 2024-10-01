Луис Энрике оценил работу Артеты в «Арсенале»

«Сейчас Микель один из сильнейших тренеров в футболе. Он смог вернуть «Арсеналу» статус большого клуба. Они способны выигрывать трофеи. Артета уже пять лет работает с лондонской командой. Думаю, он все делает правильно. Это прекрасный тренер и человек. Мне будет приятно с ним встретиться», - передает слова специалиста пресс-служба клуба.