Уоткинс поделился ожиданиями от матча с «Баварией»

В среду «Астон Вилла» примет в родных стенах «Баварию» в матче Лиги чемпионов.

Для бирмингемцев это первый за 41 год домашний поединок в самом престижном еврокубке.

«Будет невероятно, я уверен. Первая игра Лиги чемпионов на «Вилла Парк» за столько лет. Огромное событие как для болельщиков, так и для нас, игроков. Прекрасная возможность показать себя на самом высоком уровне. Встреча с соперниками такого ранга – именно то, чего мы хотели. С нетерпением ждём начала», – сказал форвард «вилланов» Олли Уоткинс в интервью официальному сайту УЕФА.

В первом туре общего этапа Лиги чемпионов «Астон Вилла» обыграла «Янг Бойз» в Швейцарии (3:0). «Бавария» начала турнир с сокрушительной победы над загребским «Динамо» – 9:2.