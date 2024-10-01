Защитник «ПСЖ» Хакими назвал сильную сторону «Арсенала»

Правый защитник «Пари Сен-Жермен» Ашраф Хакими поделился мыслями о предстоящем матче Лиги чемпионов против лондонского «Арсенала».

Встреча состоится во вторник на поле «канониров». Начало – в 22:00 по московскому времени.

«ПСЖ» – уважаемая команда в Европе и за её пределами, у нас отличные игроки, есть своя философия, – высказывается Хакими на пресс-конференции. – Никто не хочет играть против нас, потому что нас трудно победить.

Мы знаем, что «Арсенал» очень опасен при стандартных положениях. Нам нужно сосредоточиться на этом аспекте, так как это сильная сторона нашего соперника», – заявил марокканский футболист.