Гвардиола рассказал, какой важный урок усвоил по ходу тренерской карьеры

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об уважении к соперникам.

Испанский специалист порассуждал на тему недооценки оппонентов перед матчем Лиги чемпионов против «Слована», который пройдёт во вторник в Братиславе.

«За свою карьеру я усвоил, что ничего не даётся само собой. Даже если СМИ говорят, как мы великолепны, мы обязаны доказывать свой уровень. Я всегда был очень высокого мнения о соперниках, своих коллегах. Я никогда не думал, что матч уже выигран, только потому что я тренирую «Барселону», «Баварию» или «Манчестер Сити». Всегда стараюсь отдавать должное тем, кто нам противостоит», – цитирует City Xtra Гвардиолу.