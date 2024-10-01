Симоне Индзаги: «Лига чемпионов стала интереснее и сложнее с новым форматом»

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги считает, что новый формат Лиги чемпионов сделал турнир интереснее.

С нынешнего сезона участники не разбиваются на группы, как это было прежде. Прямые путёвки в плей-офф достанутся восьми сильнейшим командам по итогам общего этапа, ещё 16 коллективов сыграют в стыковых матчах.

«При старом формате Лиги чемпионов предугадать итоги группового этапа можно было уже после двух туров. С новым форматом всё стало интереснее и сложнее. У нас непростое расписание, мы должны концентрироваться на каждом отдельном матче», – цитирует Fcinter1908 Индзаги, ответившего на вопросы журналистов перед домашним поединком второго тура против «Црвены Звезды», который состоится во вторник.