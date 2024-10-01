Леау оценил силу «Байера»

Форвард «Милана» Рафаэл Леау рассказал, что думает об уровне леверкузенского «Байера».

Во вторник «россонери» предстоит сыграть на выезде против действующих чемпионов Германии в рамках Лиги чемпионов.

«Я знаю Виктора Бонифасе. Чуквуезе рассказывал нам о нём на этой неделе. Это опасный, техничный, безжалостный нападающий, нам нужно быть осторожными. Но в «Байере» хороши все игроки – например, крайние защитники Гримальдо и Фримпонг», – приводит Football Italia комментарии Леау.

Стартовый свисток в матче «Байер» – «Милан» прозвучит в 22:00 по московскому времени.

В первом туре общего этапа Лиги чемпионов «фармацевты» разгромили «Фейеноорд» (4:0), а «Милан» уступил «Ливерпулю» (1:3).