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Леау оценил силу «Байера»

01 Октября 2024 • 01:55 Комментировать
Байер Л
...
Милан
1 1.63 X 4.40 2 5.10
Через 19 ч. 30 мин.

Форвард «Милана» Рафаэл Леау рассказал, что думает об уровне леверкузенского «Байера».

Во вторник «россонери» предстоит сыграть на выезде против действующих чемпионов Германии в рамках Лиги чемпионов.

«Я знаю Виктора Бонифасе. Чуквуезе рассказывал нам о нём на этой неделе. Это опасный, техничный, безжалостный нападающий, нам нужно быть осторожными. Но в «Байере» хороши все игроки – например, крайние защитники Гримальдо и Фримпонг», – приводит Football Italia комментарии Леау.

Стартовый свисток в матче «Байер» – «Милан» прозвучит в 22:00 по московскому времени.

В первом туре общего этапа Лиги чемпионов «фармацевты» разгромили «Фейеноорд» (4:0), а «Милан» уступил «Ливерпулю» (1:3).

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Алехандро Гримальдо Рафаэл Леау Жереми Фримпонг Байер Виктор Бонифасе ещё теги

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БАЙЕР Л МИЛАН
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