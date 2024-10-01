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«Байер» – «Милан»: Возможные стартовые составы на матч общего этапа Лиги чемпионов

01 Октября 2024 • 09:00 Комментировать
Байер Л
...
Милан
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Через 11 ч. 45 мин.

Во втором туре общего этапа Лиги чемпионов немецкий «Байер» сыграет с итальянским «Миланом». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» представляет возможные стартовые составы команд на этот матч.

«Байер»: Градецки (вр), Гримальдо, Инкапье, Та, Тапсоба, Фримпонг, Алеш Гарсия, Джака, Вирц, Террье, Шик.

«Милан»: Меньян (вр), Тео Эрнандес, Томори, Габбия, Эмерсон Жуниор, Рейндерс, Фофана, Леау, Мората, Пулишич, Абрахам.

В стане «Милана» травмированы вратарь Марко Спортьелло, а также полевые игроки Малик Тиав, Давиде Калабрия, Исмаэль Беннасер, Ноа Окафор. У «Байера» травмированных вроде как нет.

В первом туре общего этапа Лиги чемпионов леверкузенский клуб крупно выиграл на выезде у «Фейеноорда» (4:0), а «Милан» потерпел домашнее поражение от «Ливерпуля» (1:3).

В конце прошлой недели команды сыграли в своих внутренних национальных чемпионатах. В рамках Серии А «Милан» разобрался с «Лечче» (3:0), а в Бундеслиге «Байер» поделил очки с «Баварией» (1:1).

Матч между леверкузенским «Байером» и «Миланом» состоится сегодня, 1 октября, на «БайАрене». Начало – в 22 часа по московскому времени. Прямая текстовая трансляция будет доступна по данной ссылке.

Представленные в этом материале составы являются примерными. Информация о травмах может быть неточной. Обычно команды объявляют реальные стартовые составы за час-полтора до стартового свистка матча.

Кирилл Иванцов

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Евро-Футбол.Ру,
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