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Тренер «Янг Бойз» рассказал, как планирует остановить Ямаля

01 Октября 2024 • 00:22 Комментировать
Барселона
...
Янг Бойз
1 1.09 X 11.50 2 27.00
Через 21 ч. 6 мин.

Главный тренер «Янг Бойз» Патрик Рахмен поделился мыслями о вингере «Барселоны» Ламине Ямале.

Швейцарский коллектив проведёт выездной матч с «сине-гранатовыми» во вторник в рамках второго тура общего этапа Лиги чемпионов. Начало встречи – в 22:00 по московскому времени.

«Ламин Ямаль – отличный игрок, но мы не будем опекать его персонально. Мы должны контролировать его коллективно», – приводит Barca Universal слова Рахмена.

В поединке первого тура «Янг Бойз» уступил на своём поле «Астон Вилле» (0:3), а «Барселона» потерпела гостевое поражение от «Монако» (1:2). Именно 17-летний Ямаль забил единственный на данный момент гол каталонского гранда в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

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