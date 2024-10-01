Тренер «Янг Бойз» рассказал, как планирует остановить Ямаля

Главный тренер «Янг Бойз» Патрик Рахмен поделился мыслями о вингере «Барселоны» Ламине Ямале.

Швейцарский коллектив проведёт выездной матч с «сине-гранатовыми» во вторник в рамках второго тура общего этапа Лиги чемпионов. Начало встречи – в 22:00 по московскому времени.

«Ламин Ямаль – отличный игрок, но мы не будем опекать его персонально. Мы должны контролировать его коллективно», – приводит Barca Universal слова Рахмена.

В поединке первого тура «Янг Бойз» уступил на своём поле «Астон Вилле» (0:3), а «Барселона» потерпела гостевое поражение от «Монако» (1:2). Именно 17-летний Ямаль забил единственный на данный момент гол каталонского гранда в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.