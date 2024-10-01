Фонсека не одобрил слова Хаби Алонсо о «Милане»

Главный тренер «Милана» Паулу Фонсека не согласился с высказываниями Хаби Алонсо о своей команде.

В преддверии поединка Лиги чемпионов, который состоится во вторник в Леверкузене, рулевой «фармацевтов» заявил, что «Милан» готов глубоко защищаться. В подобном ключе высказался и футболист леверкузенцев Джонатан Та, назвавший итальянские команды трудными соперниками из-за их упора на надёжность в обороне.

«Сегодня я прочитал, что сказал Хаби Алонсо. Когда речь идёт об итальянских командах, люди всегда говорят одно и то же – про оборону и игру на контратаках. Я бы предпочёл, чтобы в контексте «Милана» обсуждались другие вещи. Мы не хотим, чтобы нас воспринимали так.

Очевидно, завтра нам придётся обороняться, потому что мы играем против сильной команды, однако, получая мяч, мы всегда хотим показать себя», – сказал на пресс-конференции Фонсека.