Капитан «Слована» Вайсс: «Манчестер Сити» играет в лучший футбол в мире»

Футболист «Слована» Владимир Вайсс высказался о предстоящем матче с «Манчестер Сити».

Коллектив из Братиславы примет в родных стенах «горожан» в поединке второго тура общего этапа Лиги чемпионов, который состоится во вторник.

«Манчестер Сити» – мой первый клуб, я всегда за ним слежу, – рассказывает на пресс-конференции 34-летний Вайсс. – Сейчас команда играет в лучший футбол во всём мире. Смотреть матчи «Манчестер Сити» – огромное удовольствие. Этот клуб всегда будет в моём сердце», – приводит официальный сайт английского гранда слова капитана «Слована».

Владимир Вайсс перебрался в «Манчестер Сити» в далёком 2006 году. Словак закончил академию «горожан», но не смог заиграть в первой команде. В 2012 году он был продан в «Пескару».