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Гвардиола: «Слован» не боится играть»

30 Сентября 2024 • 20:43 Комментировать
Слован Братислава
...
Манчестер Сити
01.10 22:00

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о предстоящем матче Лиги чемпионов со «Слованом».

— Они играют очень смело. Я видел их игру против «Селтика». Результат был не очень, но они не боятся играть. Не знаю, выйдут ли они завтра в четыре защитника.

Мы попытаемся проанализировать их игру и постараемся навязать сопернику свой футбол, — сказал Гвардиола журналистам.

Встреча второго тура Лиги чемпионов между «Слованом» и «Манчестер Сити» состоится завтра, 1 октября. Начало поединка запланировано на 22:00 по мск. Не пропустите текстовую трансляцию на портале LiveResult.

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