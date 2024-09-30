Гвардиола: «Слован» не боится играть»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о предстоящем матче Лиги чемпионов со «Слованом».

— Они играют очень смело. Я видел их игру против «Селтика». Результат был не очень, но они не боятся играть. Не знаю, выйдут ли они завтра в четыре защитника.

Мы попытаемся проанализировать их игру и постараемся навязать сопернику свой футбол, — сказал Гвардиола журналистам.

Встреча второго тура Лиги чемпионов между «Слованом» и «Манчестер Сити» состоится завтра, 1 октября. Начало поединка запланировано на 22:00 по мск. Не пропустите текстовую трансляцию на портале LiveResult.