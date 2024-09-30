Флик: «Я разговаривал с Щесны»

В ближайшее время голкипер Войцех Щесны должен подписать контракт с «Барселоной». Каталонцы обратились к польскому футболисту после того, как серьёзную травму получил Марк-Андре тер Штеген. Рулевой «сине-гранатовых» Ханс-Дитер Флик получил вопрос о Щесны, но не стал говорить подробно.

«Я не говорю о футболистах, которых нет в команде. Сейчас его нет в нашем составе. Ни одному из наших игроков не гарантировано постоянное место в составе. Я разговаривал с Щесны, но больше ничего вам не скажу. В ближайшие дни он подпишет контракт. Поговорим об этом в субботу, а не сейчас», - сказал Флик на пресс-конференции.

Ближайший матч «Барселона» проведёт во вторник, 1 октября, - против «Янг Бойз» в Лиге чемпионов.