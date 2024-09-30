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Флик: «Барселона» снова может заслужить уважение в Европе»

30 Сентября 2024 • 17:51 Комментировать
Барселона
...
Янг Бойз
1 1.09 X 11.50 2 27.00
01.10 22:00

Рулевой «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался перед матчем второго тура Лиги чемпионов против «Янг Бойз».

«Я проиграл в Лиге чемпионов только «Монако», и меня не беспокоит, что происходило в прошлом сезоне или ещё раньше. Мы все хотим добиться успеха в Лиге чемпионов. У меня очень позитивный настрой. Команда работает хорошо и показывает очень привлекательный футбол. Мы снова можем заслужить уважение в Европе. Мы поработаем над этим», - сказал Флик на пресс-конференции.

Матч Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Янг Бойз» пройдёт во вторник, 1 октября. Игра стартует в 19:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Ханс-Дитер Флик

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БАРСЕЛОНА ЯНГ БОЙЗ
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