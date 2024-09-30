Флик – о матче с «Янг Бойз»: «Мы уверены в победе»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик дал комментарий перед матчем против «Янг Бойз» во втором туре общего этапа Лиги чемпионов.

«Я не знаю, что такое давление. Это наша работа. У каждого в своей работе есть давление. Мы должны побеждать. Нужно забыть о поражении от «Монако». Завтра мы сыграем дома против хорошей команды, которая по праву заслужила место в Лиге чемпионов. Мы уверены в победе», - сказал Флик журналистам на пресс-конференции.

Матч между «Барселоной» и «Янг Бойз» пройдёт во вторник, 1 октября. Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 22:00 по московскому времени.