Мбаппе неожиданно попал в заявку «Реала» на матч Лиги чемпионов

«Реал» опубликовал список футболистов, которые готовятся к матчу второго тура Лиги чемпионов против «Лилля». В списке неожиданно оказался нападающий Килиан Мбаппе. Из-за травмы француз пропустил мадридское дерби против «Атлетико» (1:1), и сообщалось, что Мбаппе пропустит несколько недель. Вероятно, прогнозы были пессимистичными, хотя «Реал» ранее иногда включал в заявку травмированных. При этом вратарь Тибо Куртуа, травмировавшийся в последнем матче, в список не попал.

Матч Лиги чемпионов между «Лиллем» и «Реалом» пройдёт в среду, 2 октября. Игра стартует в 22:00 по московскому времени.