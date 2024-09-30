Холанн полноценно тренируется

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн в матче Премьер-лиги против «Ньюкасла» (ничья 1:1) получил несколько болезненных ударов. В районе ахилла норвежского бомбардира даже были замечены следы крови после одного из стыков.

Как сообщает BBC, в понедельник Холанн полноценно тренировался и был в хорошем настроении. Судя по всему, ничто не помешает норвежскому форварду сыграть за «Манчестер Сити» в матче Лиги чемпионов против «Слована» во вторник.

А вот Кевина де Брёйне на тренировке не было – ранее Хосеп Гвардиола говорил, что в ближайших матчах бельгиец вряд ли сможет помочь команде.