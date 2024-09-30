Артета поделился ожиданиями от матча с «ПСЖ»

Рулевой «Арсенала» Микель Артета дал комментарий перед матчем второго тура Лиги чемпионов против «ПСЖ».

«Все с нетерпением ждут матча на «Эмирейтс» в Лиге чемпионов. Мы скучали по этому много лет, и прошлый год был первым после паузы. В этом сезоне общий этап немного отличается. Завтра мы столкнёмся с самым высоким уровнем, который только есть в европейском футболе. Но для нас это отличая возможность посмотреть, как мы этим справимся, и насколько мы будем готовы проявить себя на таком уровне», - сказал Артета журналистам.

Матч Лиги чемпионов между «Арсеналом» и «ПСЖ» стартует 1 октября в 22:00 по московскому времени.