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Артета высказался о тренере «ПСЖ» Энрике

30 Сентября 2024 • 16:48 Комментировать
Арсенал
...
ПСЖ
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01.10 22:00

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о рулевом «ПСЖ» Луисе Энрике. Команды сыграют во вторник вечером в рамках второго тура Лиги чемпионов.

«Луис Энрике? Я восхищаюсь им. Невероятная личность. У него выдающийся характер, выдающаяся энергия. Он всегда сильно поддерживает молодых игроков.

Что мне в нём нравится, так это то, как он влияет на футбол. Вы можете чувствовать, что это его команда – по тому, как ведут себя игроки, как они хотят атаковать, как они хотят доминировать. Энрике передаёт игрокам дух и энергию. Я многому научился у него. На его подход к жизни и профессии стоит обратить внимание», - сказал Артета на пресс-конференции.

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