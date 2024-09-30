Артета высказался о тренере «ПСЖ» Энрике

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о рулевом «ПСЖ» Луисе Энрике. Команды сыграют во вторник вечером в рамках второго тура Лиги чемпионов.

«Луис Энрике? Я восхищаюсь им. Невероятная личность. У него выдающийся характер, выдающаяся энергия. Он всегда сильно поддерживает молодых игроков.

Что мне в нём нравится, так это то, как он влияет на футбол. Вы можете чувствовать, что это его команда – по тому, как ведут себя игроки, как они хотят атаковать, как они хотят доминировать. Энрике передаёт игрокам дух и энергию. Я многому научился у него. На его подход к жизни и профессии стоит обратить внимание», - сказал Артета на пресс-конференции.