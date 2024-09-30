Тимбер оценил «ПСЖ»

Во вторник вечером «Арсенал» проведёт матч второго тура Лиги чемпионов против «ПСЖ». Защитник лондонской команды Юррьен Тимбер дал комментарий по поводу соперника.

«Я думаю, что «ПСЖ» остаётся действительно хорошей командой. Они хорошо обучены, и в их составе много футболистов мирового класса. Я не думаю, что мы будем готовиться как-то по-особенному, но мы просто должны быть готовы к завтрашнему дню», - сказал Тимбер журналистам на пресс-конференции.

Матч между «Арсеналом» и «ПСЖ» стартует 1 октября в 22:00 по московскому времени. Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции.