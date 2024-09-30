Тимбер объяснил, почему не будет жаловаться на плотный график

Защитник лондонского «Арсенала» Юррьен Тимбер дал комментарий по поводу напряжённого графика в футболе.

«Думаю, это серьёзная тема в раздевалках сейчас. Об этом говорят не только в «Манчестер Сити» и «Ливерпуле», но и в нашей команде. Что касается меня, то от меня таких жалоб вы не услышите, ведь я пропустил весь прошлый сезон из-а травмы. Сейчас я просто наслаждаюсь игрой. Но я полностью понимаю жалобы других игроков», - сказал Тимбер на пресс-конференции.

В настоящий момент «Арсенал» готовится к матчу второго тура Лиги чемпионов против «ПСЖ». Команды сыграют во вторник, 1 октября.