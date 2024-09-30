Артета высказался о состоянии Калафьори и Уайта

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался по поводу кадровой ситуации, а именно по поводу состояния защитников Бена Уайта и Рикардо Калафьори.

«Калафьори и Уайт претендуют на то, чтобы сыграть против «ПСЖ». Мы посмотрим за их состоянием сегодня. Вчера у нас не было тренировки. Калафьори был немного эмоциональным после игры. Посмотрим, как он будет чувствовать себя сегодня», - сказал Артета на пресс-конференции.

Во вторник, 1 октября, «Арсенал» проведёт домашний матч против «ПСЖ» в рамках второго тура Лиги чемпионов. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.