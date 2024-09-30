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Де Йонг полностью восстановился и может сыграть с «Янг Бойз»

30 Сентября 2024 • 16:17 Комментировать
Барселона
...
Янг Бойз
1 1.09 X 11.50 2 27.00
01.10 22:00

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о возвращении в строй полузащитника команды Френки де Йонга.

«Возвращение Френки — это очень важный момент для «Барселоны». Де Йонг тоже очень рад своему возвращению. Если будет возможность, то он выйдет на поле в предстоящем матче Лиги чемпионов», — цитирует Флика Mundo Deportivo.

Напомним, нидерландский хавбек не выходил на поле с апреля из-за травмы лодыжки.

Завтра, 1 октября, «Барселона» примет на своем поле «Янг Бойз» в рамках второго тура общего этапа Лиги чемпионов. Начало поединка запланировано на 22:00 по московскому времени.

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БАРСЕЛОНА ЯНГ БОЙЗ
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