Де Йонг полностью восстановился и может сыграть с «Янг Бойз»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о возвращении в строй полузащитника команды Френки де Йонга.

«Возвращение Френки — это очень важный момент для «Барселоны». Де Йонг тоже очень рад своему возвращению. Если будет возможность, то он выйдет на поле в предстоящем матче Лиги чемпионов», — цитирует Флика Mundo Deportivo.

Напомним, нидерландский хавбек не выходил на поле с апреля из-за травмы лодыжки.

Завтра, 1 октября, «Барселона» примет на своем поле «Янг Бойз» в рамках второго тура общего этапа Лиги чемпионов. Начало поединка запланировано на 22:00 по московскому времени.