Сафонов может снова стать запасным в «ПСЖ» - Доннарумма вернулся

Основной голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма из-за проблем со здоровьем пропустил три последних матча, потому в рамке действовал россиянин Матвей Сафонов. Теперь Доннарумма вернулся в строй – фамилия итальянца присутствует в списке игроков, которые отправятся на вторничный матч Лиги чемпионов против «Арсенала». Список опубликовала пресс-служба парижан.

Отметим, что в заявке «ПСЖ» на ближайший матч присутствует и Сафонов. В трёх матчах за парижскую команду россиянин пропустил два гола (1:0, 1:1, 3:1).

Напомним, что Матвей Сафонов перебрался в «ПСЖ» минувшим летом из «Краснодара».