Энрике решил исключить Дембеле из заявки «ПСЖ» на матч с «Арсеналом»

Вингер Усман Дембеле будет исключен из заявки «ПСЖ» на поединок общего этапа Лиги чемпионов УЕФА против лондонского «Арсенала». Об этом рапортуют журналисты Lequipe.

Согласно сведениям источника, инициатором такого решения выступает главный тренер парижан Луис Энрике. После матча Лиги 1 против «Ренна» между Дембеле и наставником произошла конфликтная ситуация. В связи с этим Энрике решил не задействовать Усмана в предстоящем поединке.

Матч «Арсенала» и «ПСЖ» состоится на стадионе в Лондоне завтра, 1 октября.

В текущем сезоне Дембеле провел семь поединков во всех турнирах, записав на свой счет четыре забитых мяча и четыре голевые передачи.