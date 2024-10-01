Клубы, которые стали сенсацией в Лиге чемпионов

Лига чемпионов УЕФА – это самое престижное клубное соревнование в европейском футболе, где лучшие команды континента состязаются за звание сильнейшей. В этом турнире часто бывают сенсационные результаты, когда менее известные команды создают проблемы фаворитам и даже добиваются успеха. В этой статье мы рассмотрим некоторые из таких клубов, которые стали сенсацией в Лиге чемпионов.
«Аякс» в сезоне-2018/2019
«Аякс» был включён в группу E вместе с «Баварией», «Бенфикой» и греческим клубом «АЕК». Команда заняла второе место в группе, выиграв 3 матча, сыграв вничью однажды и проиграв 2 встречи.
- Аякс – АЕК Афины: 3:0
- Бавария – Аякс: 1:1
- Бенфика – Аякс: 1:1
- Аякс – Бенфика: 1:0
- АЕК Афины – Аякс: 0:2
- Аякс – Бавария: 3:3
Стадия плей-офф
В 1/8 финала «Аякс» встретился с «Реалом» и выиграл со счётом 5:3 по сумме двух матчей.
- Аякс – Реал Мадрид: 1:2
- Реал Мадрид – Аякс: 1:4
В четвертьфинале «Аякс» обыграл «Ювентус» со счётом 3:2 по сумме двух матчей.
- Аякс – Ювентус: 1:1
- Ювентус – Аякс: 1:2
В полуфинале «Аякс» проиграл «Тоттенхэму» со счётом 3:3 по сумме двух матчей, но уступил по правилу выездного гола.
- Тоттенхэм – Аякс: 1:0
- Аякс – Тоттенхэм: 2:3
Примечательно, что после этого сезона «Аякс» и близко не может приблизиться к такому результату. И это один из главных успехов Эрика тен Хага.
«Монако» в сезоне-2016/2017
«Монако» был выступал в группе E вместе с «Байером», «Тоттенхэмом» и ЦСКА. Команда заняла первое место в группе, выиграв 3 матча и сыграв 2 матча вничью.
- Монако – Байер: 1:1
- Тоттенхэм – Монако: 1:2
- Монако – ЦСКА: 3:0
- ЦСКА – Монако: 1:1
- Байер – Монако: 1:1
- Монако – Тоттенхэм: 2:1
Стадия плей-офф
В 1/8 финала «Монако» встретился с «Манчестер Сити» и выиграл со счётом 6:6 по сумме двух матчей, пройдя дальше по правилу гола на выезде.
- Манчестер Сити – Монако: 5:3
- Монако – Манчестер Сити: 3:1
В четвертьфинале «Монако» обыграл «Боруссию Дортмунд» со счётом 6:3 по сумме двух матчей.
- Боруссия Дортмунд – Монако: 2:3
- Монако – Боруссия Дортмунд: 3:1
В полуфинале «Монако» проиграл «Ювентусу» со счётом 1:4 по сумме двух матчей.
- Монако – Ювентус: 0:2
- Ювентус – Монако: 2:1.
Клуб из королевства был редким гостем в ЛЧ, и даже бывали сезоны, когда команда вообще не попадала в еврокубки. К слову, есть предпосылки, что в этом сезоне команда достойно выступит в главном турнире Европы, ведь вряд ли можно случайно обыграть «Барселону».
АПОЭЛ в сезоне-2011/2012
«АПОЭЛ Никосия» был включен в группу G вместе с «Порту», «Шахтёром» и «Зенитом». Команда заняла второе место в группе, выиграв 2 матча, сыграв вничью 3 встречи и проиграв одну.
- АПОЭЛ – Порту: 2:1
- Шахтёр – АПОЭЛ : 1:1
- АПОЭЛ – Зенит: 2:1
- Зенит – АПОЭЛ : 0:0
- Порту – АПОЭЛ : 1:1
- АПОЭЛ – Шахтёр: 0:2
Стадия плей-офф
В 1/8 финала «АПОЭЛ Никосия» встретилась с «Лионом» и выиграла со счётом 4:3 по сумме двух матчей.
- Лион – АПОЭЛ : 1:0
- АПОЭЛ – Лион: 4:3 (дополнительное время)
В четвертьфинале команда «АПОЭЛ Никосия» проиграла «Реал Мадриду» со счётом 2:8 по сумме двух матчей.
- Реал Мадрид – АПОЭЛ : 3:0
- АПОЭЛ – Реал Мадрид: 2:5
Интересный факт: Обычно команды-сенсации, уйдя в зимнюю спячку, перестают удивлять в еврокубковой весне. Здесь мы можем наблюдать, что кипрская команда является исключением.
«Шальке» в сезоне-2010/2011
«Шальке 04» был включён в группу B вместе с «Лионом», «Хапоэлем» и «Бенфикой». Команда заняла второе место в группе, выиграв 3 матча, сыграв вничью однажды и проиграв 2 встречи.
- Шальке 04 – Бенфика: 2:0
- Лион – Шальке 04: 1:0
- Шальке 04 – Хапоэль Тель-Авив: 3:1
- Хапоэль Тель-Авив – Шальке 04: 0:0
- Бенфика – Шальке 04: 1:2
- Шальке 04 – Лион: 3:0
Стадия плей-офф
В 1/8 финала «Шальке 04» встретился с «Валенсией» и выиграл со счётом 4:2 по сумме двух матчей.
- Валенсия – Шальке 04: 1:1
- Шальке 04 – Валенсия: 3:1
В четвертьфинале «Шальке 04» обыграл «Интер» со счётом 7:3 по сумме двух матчей.
- Интер Милан – Шальке 04: 2:5
- Шальке 04 – Интер Милан: 2:1
В полуфинале «Шальке 04» проиграл «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:6 по сумме двух матчей.
- Шальке 04 – Манчестер Юнайтед: 0:2
- Манчестер Юнайтед – Шальке 04: 4:1
Безусловно, это лучший результат для немецкого клуба. Многие помнят, что в том сезоне одним из лидеров клуба был легендарный Рауль. И это был последний сезон Мануэля Нойера в команде из Гельзенкирхена. Сейчас это команда «лифтёр» в своём национальном чемпионате.
«Лидс» в сезоне-2000/2001
«Лидс Юнайтед» был включён в группу H вместе с «Барселоной», «Миланом» и «Бешикташем». Команда заняла первое место в группе, выиграв 4 матча, сыграв вничью и уступив однажды.
- Лидс Юнайтед – Барселона: 1:1
- Милан – Лидс Юнайтед: 1:1
- Лидс Юнайтед – Бешикташ: 6:0
- Бешикташ – Лидс Юнайтед: 0:0
- Барселона – Лидс Юнайтед: 4:0
- Лидс Юнайтед – Милан: 1:0
Второй групповой этап
Во втором групповом этапе «Лидсу» противостояли мадридский «Реал», чемпион Италии «Лацио» и чемпион Бельгии «Андерлехт», но команда успешно справилась с выходом в четвертьфинал турнира.
- Лидс Юнайтед – Реал: 0:2
- Лацио – Лидс Юнайтед: 0:1
- Лидс Юнайтед – Андерлехт: 2:1
- Андерлехт – Лидс Юнайтед: 1:4
- Реал – Лидс Юнайтед: 3:2
- Лидс Юнайтед – Лацио: 3:3
«Лидс» преодолел и четвертьфинальный барьер.
- Лидс Юнайтед – Депортиво: 3:0
- Депортиво – Лидс Юнайтед: 2:0
В полуфинале «Лидс Юнайтед» проиграл «Валенсии» со счётом 2:3 по сумме двух матчей.
- Лидс Юнайтед – Валенсия: 0:0
- Валенсия – Лидс Юнайтед: 3:2.
Примечательно, что после этого сезона «Лидс» ни разу не играл в Лиге чемпионов, и маловероятно, что он в ней окажется в ближайшее время.
Фото: Globallookpess.com
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