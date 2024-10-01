Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Клубы, которые стали сенсацией в Лиге чемпионов

01 Октября 2024 • 09:30 Комментировать

Лига чемпионов УЕФА – это самое престижное клубное соревнование в европейском футболе, где лучшие команды континента состязаются за звание сильнейшей. В этом турнире часто бывают сенсационные результаты, когда менее известные команды создают проблемы фаворитам и даже добиваются успеха. В этой статье мы рассмотрим некоторые из таких клубов, которые стали сенсацией в Лиге чемпионов.

«Аякс» в сезоне-2018/2019

«Аякс» был включён в группу E вместе с «Баварией», «Бенфикой» и греческим клубом «АЕК». Команда заняла второе место в группе, выиграв 3 матча, сыграв вничью однажды и проиграв 2 встречи.

  • Аякс – АЕК Афины: 3:0
  • Бавария – Аякс: 1:1
  • Бенфика – Аякс: 1:1
  • Аякс – Бенфика: 1:0
  • АЕК Афины – Аякс: 0:2
  • Аякс – Бавария: 3:3

Стадия плей-офф

В 1/8 финала «Аякс» встретился с «Реалом» и выиграл со счётом 5:3 по сумме двух матчей.

  • Аякс – Реал Мадрид: 1:2
  • Реал Мадрид – Аякс: 1:4

В четвертьфинале «Аякс» обыграл «Ювентус» со счётом 3:2 по сумме двух матчей.

  • Аякс – Ювентус: 1:1
  • Ювентус – Аякс: 1:2

В полуфинале «Аякс» проиграл «Тоттенхэму» со счётом 3:3 по сумме двух матчей, но уступил по правилу выездного гола.

  • Тоттенхэм – Аякс: 1:0
  • Аякс – Тоттенхэм: 2:3

Примечательно, что после этого сезона «Аякс» и близко не может приблизиться к такому результату. И это один из главных успехов Эрика тен Хага.

«Монако» в сезоне-2016/2017

«Монако» был выступал в группе E вместе с «Байером», «Тоттенхэмом» и ЦСКА. Команда заняла первое место в группе, выиграв 3 матча и сыграв 2 матча вничью.

  • Монако – Байер: 1:1
  • Тоттенхэм – Монако: 1:2
  • Монако – ЦСКА: 3:0
  • ЦСКА – Монако: 1:1
  • Байер – Монако: 1:1
  • Монако – Тоттенхэм: 2:1

Стадия плей-офф

В 1/8 финала «Монако» встретился с «Манчестер Сити» и выиграл со счётом 6:6 по сумме двух матчей, пройдя дальше по правилу гола на выезде.

Реклама


  • Манчестер Сити – Монако: 5:3
  • Монако – Манчестер Сити: 3:1

В четвертьфинале «Монако» обыграл «Боруссию Дортмунд» со счётом 6:3 по сумме двух матчей.

  • Боруссия Дортмунд – Монако: 2:3
  • Монако – Боруссия Дортмунд: 3:1

В полуфинале «Монако» проиграл «Ювентусу» со счётом 1:4 по сумме двух матчей.

  • Монако – Ювентус: 0:2
  • Ювентус – Монако: 2:1.

Клуб из королевства был редким гостем в ЛЧ, и даже бывали сезоны, когда команда вообще не попадала в еврокубки. К слову, есть предпосылки, что в этом сезоне команда достойно выступит в главном турнире Европы, ведь вряд ли можно случайно обыграть «Барселону».

 АПОЭЛ в сезоне-2011/2012

«АПОЭЛ Никосия» был включен в группу G вместе с «Порту», «Шахтёром» и «Зенитом». Команда заняла второе место в группе, выиграв 2 матча, сыграв вничью 3 встречи и проиграв одну.

  • АПОЭЛ – Порту: 2:1
  • Шахтёр – АПОЭЛ : 1:1
  • АПОЭЛ – Зенит: 2:1
  • Зенит – АПОЭЛ : 0:0
  • Порту – АПОЭЛ : 1:1
  • АПОЭЛ – Шахтёр: 0:2

Стадия плей-офф

В 1/8 финала «АПОЭЛ Никосия» встретилась с «Лионом» и выиграла со счётом 4:3 по сумме двух матчей.

  • Лион – АПОЭЛ : 1:0
  • АПОЭЛ – Лион: 4:3 (дополнительное время)

В четвертьфинале команда «АПОЭЛ Никосия» проиграла «Реал Мадриду» со счётом 2:8 по сумме двух матчей.

  • Реал Мадрид – АПОЭЛ : 3:0
  • АПОЭЛ – Реал Мадрид: 2:5

Интересный факт: Обычно команды-сенсации, уйдя в зимнюю спячку, перестают удивлять в еврокубковой весне. Здесь мы можем наблюдать, что кипрская команда является исключением.

«Шальке» в сезоне-2010/2011

«Шальке 04» был включён в группу B вместе с «Лионом», «Хапоэлем» и «Бенфикой». Команда заняла второе место в группе, выиграв 3 матча, сыграв вничью однажды и проиграв 2 встречи.

  • Шальке 04 – Бенфика: 2:0
  • Лион – Шальке 04: 1:0
  • Шальке 04 – Хапоэль Тель-Авив: 3:1
  • Хапоэль Тель-Авив – Шальке 04: 0:0
  • Бенфика – Шальке 04: 1:2
  • Шальке 04 – Лион: 3:0

Стадия плей-офф

В 1/8 финала «Шальке 04» встретился с «Валенсией» и выиграл со счётом 4:2 по сумме двух матчей.

  • Валенсия – Шальке 04: 1:1
  • Шальке 04 – Валенсия: 3:1

В четвертьфинале «Шальке 04» обыграл «Интер» со счётом 7:3 по сумме двух матчей.

  • Интер Милан – Шальке 04: 2:5
  • Шальке 04 – Интер Милан: 2:1

В полуфинале «Шальке 04» проиграл «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:6 по сумме двух матчей.

Реклама


  • Шальке 04 – Манчестер Юнайтед: 0:2
  • Манчестер Юнайтед – Шальке 04: 4:1

Безусловно, это лучший результат для немецкого клуба. Многие помнят, что в том сезоне одним из лидеров клуба был легендарный Рауль. И это был последний сезон Мануэля Нойера в команде из Гельзенкирхена. Сейчас это команда «лифтёр» в своём национальном чемпионате.

«Лидс» в сезоне-2000/2001

«Лидс Юнайтед» был включён в группу H вместе с «Барселоной», «Миланом» и «Бешикташем». Команда заняла первое место в группе, выиграв 4 матча, сыграв вничью и уступив однажды.

  • Лидс Юнайтед – Барселона: 1:1
  • Милан – Лидс Юнайтед: 1:1
  • Лидс Юнайтед – Бешикташ: 6:0
  • Бешикташ – Лидс Юнайтед: 0:0
  • Барселона – Лидс Юнайтед: 4:0
  • Лидс Юнайтед – Милан: 1:0

Второй групповой этап

Во втором групповом этапе «Лидсу» противостояли мадридский «Реал», чемпион Италии «Лацио» и чемпион Бельгии «Андерлехт», но команда успешно справилась с выходом в четвертьфинал турнира.

  • Лидс Юнайтед – Реал: 0:2
  • Лацио – Лидс Юнайтед: 0:1
  • Лидс Юнайтед – Андерлехт: 2:1
  • Андерлехт – Лидс Юнайтед: 1:4
  • Реал – Лидс Юнайтед: 3:2
  • Лидс Юнайтед – Лацио: 3:3

«Лидс» преодолел и четвертьфинальный барьер.

  • Лидс Юнайтед – Депортиво: 3:0
  • Депортиво – Лидс Юнайтед: 2:0

В полуфинале «Лидс Юнайтед» проиграл «Валенсии» со счётом 2:3 по сумме двух матчей.

  • Лидс Юнайтед – Валенсия: 0:0
  • Валенсия – Лидс Юнайтед: 3:2.

Примечательно, что после этого сезона «Лидс» ни разу не играл в Лиге чемпионов, и маловероятно, что он в ней окажется в ближайшее время.

Фото: Globallookpess.com

👍 1
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Монако Аякс Шальке 04 Лига Чемпионов ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Анчелотти прокомментировал потерю Мбаппе Из-за кого «Зенит» посыпался на юге России: четыре худших игрока матча против «Краснодара» «Байер» установил личный антирекорд при Хаби Алонсо в матче с «Баварией» Педри назвал проблему «Барселоны» в матче с «Осасуной» «Реал» запретил Мбаппе смотреть матч с «Атлетико» на трибунах Из-за кого «Бавария» не получила победу над «Байером» Гвардиола прокомментировал вторую подряд потерю очков «Манчестер Сити» Анчелотти прокомментировал упущенную победу «Реала» над «Атлетико» Карпин отреагировал на заявление Дзюбы Флик прокомментировал поражение «Барселоны» от «Осасуны»
«Атлетико» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 В компенсированное время «Реал» упустил победу над «Атлетико» в дерби, прерванном на 20 минут из-за беспорядков «Барселона» впервые оступилась, получив 4 гола от «Осасуны» Названы самые жёсткие ошибки судей в истории футбола: «Рука Бога» Марадоны – на третьем месте «Реал» вместо лёгкой победы над «Алавесом» понервничал в концовке Самошников впервые сделал дубль и помог «Локомотиву» обыграть «Спартак» в дерби «Тоттенхэм» разгромил «Манчестер Юнайтед», отыгравший в меньшинстве больше тайма Какая гадость эта ваша новая Лига чемпионов «Осасуна» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:2 Стало известно, что крикнул Куртуа фанатам «Атлетико», празднуя гол «Реала»
Спортивные новости
Плющёв отреагировал на сокрушительное поражение «Барыса», в котором команда пропустила 10 шайб от «Торпедо» «Торпедо» на выезде «вынесло» «Барыс», забросив сразу 10 шайб Экс-главный тренер «Спартака» оценил вклад Голдобина в победном матче над ЦСКА в КХЛ Тренер оценил шансы Медведева на победу Алькараса в полуфинале турнира в Пекине Каменский: «СКА и без Кузнецова должен был обыгрывать «Куньлунь» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
01.10.24 в 19:45
Штутгарт Штутгарт
Спарта Прага Спарта Прага
1.45 4.80 5.80
Видео
01.10.24 в 19:45
Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург
Брест Брест
1.76 3.75 4.40
Видео
01.10.24 в 22:00
Интер Милан Интер Милан
Црвена Звезда Црвена Звезда
1.17 7.20 14.00
Видео
01.10.24 в 22:00
Байер Л Байер Л
Милан Милан
2.02 3.60 3.35
Видео
01.10.24 в 22:00
Слован Братислава Слован Братислава
Манчестер Сити Манчестер Сити
13.00 7.40 1.17
Видео
01.10.24 в 22:00
Барселона Барселона
Янг Бойз Янг Бойз
1.16 7.40 13.00
Видео
01.10.24 в 22:00
ПСВ ПСВ
Спортинг Л Спортинг Л
2.24 3.75 2.80
Видео
01.10.24 в 22:00
Боруссия Д Боруссия Д
Селтик Селтик
1.35 5.00 7.60
Видео
01.10.24 в 22:00
Арсенал Арсенал
ПСЖ ПСЖ
1.58 4.10 5.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 01 Октября
07:58 · Лига чемпионов
Луис Энрике оценил работу Артеты в «Арсенале»
05:35 · Лига чемпионов
Уоткинс поделился ожиданиями от матча с «Баварией»
04:13 · Лига чемпионов
Защитник «ПСЖ» Хакими назвал сильную сторону «Арсенала»
03:24 · Лига чемпионов
Гвардиола рассказал, какой важный урок усвоил по ходу тренерской карьеры
02:09 · Лига чемпионов
Симоне Индзаги: «Лига чемпионов стала интереснее и сложнее с новым форматом»
01:55 · Лига чемпионов
Леау оценил силу «Байера»
01:23 · Германия. Бундеслига
Кейн пропустил тренировку «Баварии»
01:04 · Италия. Серия А
«Интер» продлил контракт с защитником – Индзаги подтвердил
00:35 · Франция. Лига 1
Луис Энрике: «Клуб поддержал моё решение исключить Дембеле из состава»
00:22 · Лига чемпионов
Тренер «Янг Бойз» рассказал, как планирует остановить Ямаля
00:04 · Лига чемпионов
Фонсека не одобрил слова Хаби Алонсо о «Милане»
30 Сентября
23:31 · Италия. Серия А
Леау ответил на слова Жиру о своих лидерских качествах
22:59 · Лига чемпионов
Капитан «Слована» Вайсс: «Манчестер Сити» играет в лучший футбол в мире»
22:10 · Италия. Серия А
Леау рассказал, в чём становится лучше при Фонсеке
20:43 · Лига чемпионов
Гвардиола: «Слован» не боится играть»
17:59 · Лига чемпионов
Флик: «Я разговаривал с Щесны»
17:51 · Лига чемпионов
Флик: «Барселона» снова может заслужить уважение в Европе»
17:46 · Лига чемпионов
Флик – о матче с «Янг Бойз»: «Мы уверены в победе»
17:31 · Лига чемпионов
Мбаппе неожиданно попал в заявку «Реала» на матч Лиги чемпионов
17:27 · Лига чемпионов
Холанн полноценно тренируется
16:59 · Лига чемпионов
Артета поделился ожиданиями от матча с «ПСЖ»
16:48 · Лига чемпионов
Артета высказался о тренере «ПСЖ» Энрике
16:43 · Лига чемпионов
Тимбер оценил «ПСЖ»
16:40 · Лига чемпионов
Тимбер объяснил, почему не будет жаловаться на плотный график
16:31 · Германия. Бундеслига
Шахин порадовал фанатов «Боруссии» новостями о травмированных игроках
Все новости