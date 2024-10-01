Клубы, которые стали сенсацией в Лиге чемпионов

Лига чемпионов УЕФА – это самое престижное клубное соревнование в европейском футболе, где лучшие команды континента состязаются за звание сильнейшей. В этом турнире часто бывают сенсационные результаты, когда менее известные команды создают проблемы фаворитам и даже добиваются успеха. В этой статье мы рассмотрим некоторые из таких клубов, которые стали сенсацией в Лиге чемпионов.

«Аякс» в сезоне-2018/2019

«Аякс» был включён в группу E вместе с «Баварией», «Бенфикой» и греческим клубом «АЕК». Команда заняла второе место в группе, выиграв 3 матча, сыграв вничью однажды и проиграв 2 встречи.

Аякс – АЕК Афины: 3:0

– АЕК Афины: 3:0 Бавария – Аякс : 1:1

: 1:1 Бенфика – Аякс : 1:1

: 1:1 Аякс – Бенфика: 1:0

– Бенфика: 1:0 АЕК Афины – Аякс : 0:2

: 0:2 Аякс – Бавария: 3:3

Стадия плей-офф

В 1/8 финала «Аякс» встретился с «Реалом» и выиграл со счётом 5:3 по сумме двух матчей.

Аякс – Реал Мадрид: 1:2

– Реал Мадрид: 1:2 Реал Мадрид – Аякс: 1:4

В четвертьфинале «Аякс» обыграл «Ювентус» со счётом 3:2 по сумме двух матчей.

Аякс – Ювентус: 1:1

– Ювентус: 1:1 Ювентус – Аякс: 1:2

В полуфинале «Аякс» проиграл «Тоттенхэму» со счётом 3:3 по сумме двух матчей, но уступил по правилу выездного гола.

Тоттенхэм – Аякс : 1:0

: 1:0 Аякс – Тоттенхэм: 2:3

Примечательно, что после этого сезона «Аякс» и близко не может приблизиться к такому результату. И это один из главных успехов Эрика тен Хага.

«Монако» в сезоне-2016/2017

«Монако» был выступал в группе E вместе с «Байером», «Тоттенхэмом» и ЦСКА. Команда заняла первое место в группе, выиграв 3 матча и сыграв 2 матча вничью.

Монако – Байер: 1:1

– Байер: 1:1 Тоттенхэм – Монако : 1:2

: 1:2 Монако – ЦСКА: 3:0

– ЦСКА: 3:0 ЦСКА – Монако : 1:1

: 1:1 Байер – Монако : 1:1

: 1:1 Монако – Тоттенхэм: 2:1

Стадия плей-офф

В 1/8 финала «Монако» встретился с «Манчестер Сити» и выиграл со счётом 6:6 по сумме двух матчей, пройдя дальше по правилу гола на выезде.

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Манчестер Сити – Монако : 5:3

: 5:3 Монако – Манчестер Сити: 3:1

В четвертьфинале «Монако» обыграл «Боруссию Дортмунд» со счётом 6:3 по сумме двух матчей.

Боруссия Дортмунд – Монако : 2:3

: 2:3 Монако – Боруссия Дортмунд: 3:1

В полуфинале «Монако» проиграл «Ювентусу» со счётом 1:4 по сумме двух матчей.

Монако – Ювентус: 0:2

– Ювентус: 0:2 Ювентус – Монако: 2:1.

Клуб из королевства был редким гостем в ЛЧ, и даже бывали сезоны, когда команда вообще не попадала в еврокубки. К слову, есть предпосылки, что в этом сезоне команда достойно выступит в главном турнире Европы, ведь вряд ли можно случайно обыграть «Барселону».

АПОЭЛ в сезоне-2011/2012

«АПОЭЛ Никосия» был включен в группу G вместе с «Порту», «Шахтёром» и «Зенитом». Команда заняла второе место в группе, выиграв 2 матча, сыграв вничью 3 встречи и проиграв одну.

АПОЭЛ – Порту: 2:1

– Порту: 2:1 Шахтёр – АПОЭЛ : 1:1

: 1:1 АПОЭЛ – Зенит: 2:1

– Зенит: 2:1 Зенит – АПОЭЛ : 0:0

: 0:0 Порту – АПОЭЛ : 1:1

: 1:1 АПОЭЛ – Шахтёр: 0:2

Стадия плей-офф

В 1/8 финала «АПОЭЛ Никосия» встретилась с «Лионом» и выиграла со счётом 4:3 по сумме двух матчей.

Лион – АПОЭЛ : 1:0

: 1:0 АПОЭЛ – Лион: 4:3 (дополнительное время)

В четвертьфинале команда «АПОЭЛ Никосия» проиграла «Реал Мадриду» со счётом 2:8 по сумме двух матчей.

Реал Мадрид – АПОЭЛ : 3:0

: 3:0 АПОЭЛ – Реал Мадрид: 2:5

Интересный факт: Обычно команды-сенсации, уйдя в зимнюю спячку, перестают удивлять в еврокубковой весне. Здесь мы можем наблюдать, что кипрская команда является исключением.

«Шальке» в сезоне-2010/2011

«Шальке 04» был включён в группу B вместе с «Лионом», «Хапоэлем» и «Бенфикой». Команда заняла второе место в группе, выиграв 3 матча, сыграв вничью однажды и проиграв 2 встречи.

Шальке 04 – Бенфика: 2:0

– Бенфика: 2:0 Лион – Шальке 04 : 1:0

: 1:0 Шальке 04 – Хапоэль Тель-Авив: 3:1

– Хапоэль Тель-Авив: 3:1 Хапоэль Тель-Авив – Шальке 04 : 0:0

: 0:0 Бенфика – Шальке 04 : 1:2

: 1:2 Шальке 04 – Лион: 3:0

Стадия плей-офф

В 1/8 финала «Шальке 04» встретился с «Валенсией» и выиграл со счётом 4:2 по сумме двух матчей.

Валенсия – Шальке 04 : 1:1

: 1:1 Шальке 04 – Валенсия: 3:1

В четвертьфинале «Шальке 04» обыграл «Интер» со счётом 7:3 по сумме двух матчей.

Интер Милан – Шальке 04 : 2:5

: 2:5 Шальке 04 – Интер Милан: 2:1

В полуфинале «Шальке 04» проиграл «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:6 по сумме двух матчей.

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Шальке 04 – Манчестер Юнайтед: 0:2

– Манчестер Юнайтед: 0:2 Манчестер Юнайтед – Шальке 04: 4:1

Безусловно, это лучший результат для немецкого клуба. Многие помнят, что в том сезоне одним из лидеров клуба был легендарный Рауль. И это был последний сезон Мануэля Нойера в команде из Гельзенкирхена. Сейчас это команда «лифтёр» в своём национальном чемпионате.

«Лидс» в сезоне-2000/2001

«Лидс Юнайтед» был включён в группу H вместе с «Барселоной», «Миланом» и «Бешикташем». Команда заняла первое место в группе, выиграв 4 матча, сыграв вничью и уступив однажды.

Лидс Юнайтед – Барселона: 1:1

– Барселона: 1:1 Милан – Лидс Юнайтед : 1:1

: 1:1 Лидс Юнайтед – Бешикташ: 6:0

– Бешикташ: 6:0 Бешикташ – Лидс Юнайтед : 0:0

: 0:0 Барселона – Лидс Юнайтед : 4:0

: 4:0 Лидс Юнайтед – Милан: 1:0

Второй групповой этап

Во втором групповом этапе «Лидсу» противостояли мадридский «Реал», чемпион Италии «Лацио» и чемпион Бельгии «Андерлехт», но команда успешно справилась с выходом в четвертьфинал турнира.

Лидс Юнайтед – Реал: 0:2

– Реал: 0:2 Лацио – Лидс Юнайтед : 0:1

: 0:1 Лидс Юнайтед – Андерлехт: 2:1

– Андерлехт: 2:1 Андерлехт – Лидс Юнайтед : 1:4

: 1:4 Реал – Лидс Юнайтед : 3:2

: 3:2 Лидс Юнайтед – Лацио: 3:3

«Лидс» преодолел и четвертьфинальный барьер.

Лидс Юнайтед – Депортиво: 3:0

– Депортиво: 3:0 Депортиво – Лидс Юнайтед: 2:0

В полуфинале «Лидс Юнайтед» проиграл «Валенсии» со счётом 2:3 по сумме двух матчей.

Лидс Юнайтед – Валенсия: 0:0

– Валенсия: 0:0 Валенсия – Лидс Юнайтед: 3:2.

Примечательно, что после этого сезона «Лидс» ни разу не играл в Лиге чемпионов, и маловероятно, что он в ней окажется в ближайшее время.

Фото: Globallookpess.com