Эмери высказался о встрече с «Баварией» в Лиге чемпионов

Наставник бирмингемской «Астон Виллы» Унаи Эмери поделился ожиданиями от поединка против мюнхенской «Баварии» в рамках общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

«Это потрясающий момент для нас и наших поклонников. Команда должна быть максимально готова ко встрече с таким соперником, как «Бавария». Это наш новый вызов», - передает слова испанского специалиста пресс-служба клуба.

Поединок «Астон Виллы» и «Баварии» состоится на стадионе в Бирмингеме в среду, 2 октября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Напомним, что в первом туре команда Эмери победила «Янг Бойз» со счетом 3:0.