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Полузащитник «ПСЖ» Невеш поделился ожиданиями от матча с «Арсеналом»

30 Сентября 2024 • 02:47 Комментировать
Арсенал
...
ПСЖ
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01.10 22:00

Футболист «Пари Сен-Жермен» Жоау Невеш рассказал, чего ждёт от предстоящего матча Лиги чемпионов против лондонского «Арсенала».

Парижане проведут выездную встречу с «канонирами» во вторник в рамках второго тура общего этапа. 

«Матч с «Арсеналом»? Мы едем туда не за ничьей – нам нужна только победа. Мы – «ПСЖ», таков наш менталитет», – заявил в интервью Telefoot 20-летний португалец, перешедший в парижский клуб в августе из «Бенфики».

Встреча «Арсенал» – «ПСЖ» стартует в 22:00 по московскому времени. В первом туре лондонцы сыграли вничью с «Аталантой» (1:0), в то время как чемпионы Франции одолели «Жирону» (1:0).

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АРСЕНАЛ ПСЖ
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