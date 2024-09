Назван лучший атакующий полузащитник в мире: де Брёйне – второй, Ольмо – десятый

Специалисты из Four Four Two не устают радовать любителей футбола интересными рейтингами. На этот раз они составили рейтинг лучших атакующих полузащитников в мире прямо сейчас.

На первой позиции этого рейтинга расположился Джуд Беллингем из «Реала». Вторая позиция у Кевина де Брёйне из «Манчестер Сити», а тройку замкнул Джамал Мусиала из «Баварии».

В десятку также входят такие известные футболисты, как Фил Фоден («Манчестер Сити»), Флориан Вирц («Байер»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Мартин Эдегор («Арсенал»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Коул Палмер («Челси») и Дани Ольмо («Барселона»).