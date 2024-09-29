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Назван лучший атакующий полузащитник в мире: де Брёйне – второй, Ольмо – десятый

29 Сентября 2024 • 17:16 Комментировать

Специалисты из Four Four Two не устают радовать любителей футбола интересными рейтингами. На этот раз они составили рейтинг лучших атакующих полузащитников в мире прямо сейчас.

На первой позиции этого рейтинга расположился Джуд Беллингем из «Реала». Вторая позиция у Кевина де Брёйне из «Манчестер Сити», а тройку замкнул Джамал Мусиала из «Баварии».

В десятку также входят такие известные футболисты, как Фил Фоден («Манчестер Сити»), Флориан Вирц («Байер»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Мартин Эдегор («Арсенал»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Коул Палмер («Челси») и Дани Ольмо («Барселона»).

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бавария Манчестер Сити Антуан Гризманн Бруну Фернандеш Мартин Эдегор Кевин де Брёйне Фил Фоден Дани Ольмо Флориан Вирц Джамал Мусиала Коул Палмер Джуд Беллингем ещё теги
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