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Тео Эрнандес поделился ожиданиями от матча «Милана» с «Байером»

28 Сентября 2024 • 06:05 Комментировать
Байер Л
...
Милан
01.10 22:00

Левый защитник «Милана» Тео Эрнандес рассказал, чего ждёт от предстоящего матча Лиги чемпионов против «Байера».

«Россонери» встретятся с действующими чемпионами Германии в Леверкузене. Поединок пройдёт 1 октября, начало – в 22:00 по московскому времени.

«Злость после поражения от «Ливерпуля»? Конечно, мы хотели победить, но теперь нас ждёт ещё один сложнейший матч. Встреча с «Байером» – серьёзное испытание, мы должны как следует подготовиться, чтобы добиться необходимого результата», – сказал в интервью DAZN француз, отметившийся голом и результативной передачей в пятничной игре Серии А с «Лечче» (3:0).

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БАЙЕР Л МИЛАН
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