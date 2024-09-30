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Лига чемпионов

Представитель какой страны выиграет Лигу чемпионов

30 Сентября 2024 • 09:00 Комментировать
Арсенал (женщины)
4:0
Хеккен (женщины)

Лига чемпионов стартовала в новом формате. Количество участников и количество матчей стало больше. Добавилось интриги, а болельщикам теперь предстоит не спать три дня среди недели, чтобы уследить за всеми событиями главного клубного турнира Старого Света. Несмотря на все изменения в формате проведения турнира лидеры остались прежними. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» прогнозирует победителей Лиги чемпионов нового формата.

Италия и Германия – «тёмные лошадки»

36 участников текущего сезона Лиги чемпионов представляют 16 стран. Наибольшее представительство у Германии и Италии (по пять клубов). Именно эти страны делят между собой третью строчку рейтинга среди стран, претендующих на победу в Лиге чемпионов. Букмекеры отдают шансы на успех итальянцам в 12%, а немцам в 11%. Львиная доля из этих шансов приходится на «Интер» и «Баварию».

«Нерадзурри» в прошлом сезоне уверенно выиграли Серию А, имея отрыв от ближайшего преследователя («Милана») в 19 очков и потерпев за весь сезон всего два поражения, одно из которых состоялось, когда «Интер» досрочно оформил чемпионский титул. За свою историю 20-кратный чемпион Италии трижды выигрывал Лигу чемпионов (Кубок Европейских чемпионов): дважды подряд почти 60 лет назад – в сезонах 1963/1964, 1964/1965 и один раз относительно недавно, в сезоне-2009/2010. Тренерская удача Симеоне Индзаги и отсутствие травм у лидеров клуба Лаутаро Мартинеса, Николо Бареллы и Алессандро Бастони повлияет на возможность победы в текущем сезоне Лиги чемпионов.

От немецких клубов по традиции ждут победы «Баварии». «Проклятие Кейна» сработало и в первый его сезон после перехода в стан немецкого гранда. Но шестикратный победитель главного клубного турнира Старого Света наверняка приложит все усилия, чтобы исправить ситуацию. Тем более что у «Баварии» сейчас настоящий сплав опыта и молодости, который достиг своего пика в лице Мусиалы, Сане, Киммиха и уже отмеченного Кейна. Удачно стартовал «Байер», который с Флорианом Вирцем готов побороться за главный клубный европейский трофей, где уже однажды играл в финале. С крупной победы начал выступление в Лиге чемпионов и прошлогодний финалист – дортмундская «Боруссия». Даже с учётом ухода из клуба Фюллькруга у «шмелей» остались Брандт, Кобель и Гирасси, которые настроены повторить, и даже улучшить прошлогодний успех.

Испания и Англия – главные фавориты

Несмотря на всевозможные реформы, фаворитами Лиги чемпионов остаются всё те же. Рекордсмен по количеству побед в Лиге чемпионов мадридский «Реал» (15 трофеев) неизменно выигрывал последние финалы, в которых участвовал. Теперь к Винисиусу и Беллингему присоединился голодный до побед Мбаппе. Добавим к ним Луку Модрича, который хочет завершить карьеру с седьмым трофеем Лиги чемпионов. Этой «банде» сможет противостоять только «Манчестер Сити». Именно «горожане», по мнению большинства букмекерских контор, считаются главным фаворитом Лиги чемпионов образца 2024/2025 года.

«Манчестер Сити» имеет трансферную стоимость состава в размере 1,26 млрд евро. Для сравнения, у «Реала» 1,34 млрд евро, что лишний раз подтверждает серьёзность намерений «сливочных» и «горожан». Вполне вероятно, что дойти до финала у «Манчестер Сити» выйдет без проблем. Фил Фоден и Родри сейчас находятся на пике своей формы. Продолжает штамповать голы и главная ударная сила «горожан» Эрлинг Холанн. Останется вопрос решающего матча, который у норвежца редко выходит на славу. Да и вообще серьёзным соперникам Холанн никак не научится забивать. Подтверждение тому – нули в стартовом матче против ещё одного фаворита Лиги чемпионов миланского «Интера».

Не стоит списывать со счетов ещё два клуба из Англии. «Ливерпуль» практически всегда здорово смотрится в главном европейском турнире. Но в этот раз многое будет зависеть от настроя Арне Слота, его подопечных и формы Мохамеда Салаха. И если в первом туре «красные» без особых проблем обыграли «Милан», то дальше их ждут «Байер» и мадридский «Реал». Однако в целом в восьми матчах общего этапа «Ливерпуль» должен набрать достаточное количество очков для выхода в 1/8 финала. Два непростых матча ждёт и лондонский «Арсенал». «Канонирам» предстоит сыграть с «ПСЖ» и «Интером», а на старте подопечные Микеля Артеты уже потеряли очки со скромной «Аталантой».

Шансы на победу в Лиге чемпионов сезона-2024/2025

Страна Клубы Шансы на победу
Англия

«Манчестер Сити»

«Арсенал»

«Ливерпуль»

«Астон Вилла»

 35%
Испания

«Реал»

«Барселона»

«Жирона»

«Атлетико» Мадрид

 30%
Италия

«Интер»

«Милан»

«Ювентус»

«Болонья»

«Аталанта»

 12%
Германия

«Бавария»

«Байер»

«Боруссия» Дортмунд

«РБ Лейпциг»

«Штутгарт»,

 11%
Франция

«ПСЖ»

«Монако»

«Брест»

«Лилль»

 7%
Остальные   5%

Константин ЛИЦИН

Представитель какой страны выиграет Лигу чемпионов?
Англии Испании Италии Германии Франции Любой другой
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