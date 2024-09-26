Какая гадость эта ваша новая Лига чемпионов

На прошлой неделе состоялись матчи первого тура Лиги чемпионов. Главный клубный турнир Европы серьёзно обновился – группового этапа больше нет. Журналист сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» делится своими мыслями по поводу нового формата, который придумали гении из УЕФА.

Перемены напрашивались

Надо признать, что перемены в Лиге чемпионов напрашивались. Групповой этап в последние годы зачастую не дарил футбольным фанатам серьёзных футбольных интриг – большие фавориты легко, часто досрочно, обеспечивали себе места в плей-офф. Да, временами формировались группы смерти, где было жарко, но в остальном по-настоящему ключевых игр на групповом этапе было немного. Перемены напрашивались, однако явно не такие, какими они получились.

Реакция на Суперлигу

Весной 2021 года 12 топ-клубов Европы шокировали УЕФА (и не только) запуском Суперлиги. 9 из этих клубов быстро включили заднюю на фоне массовых протестов фанатов, а «Ювентус» отказался от проекта позже. И даже при этом УЕФА не смог не отреагировать на попытку запуска стороннего проекта. Новый формат Лиги чемпионов – это не что иное, как попытка УЕФА удовлетворить стремление больших клубов зарабатывать ещё больше денег. Им мало.

Пару лет назад интересную мысль по поводу Суперлиги толкнул доцент кафедры экономики из университета Твенте ван дер Бург:

«Угроза Суперлиги всегда заканчивается тем, что УЕФА обещает крупным клубам больше доходов. Пока УЕФА делает это, Суперлиги не будет. Однако если УЕФА будет всегда выполнять требования больших клубов, в итоге мы получим формат Лиги чемпионов, очень похожий на Суперлигу».

Чтобы не допустить запуск Суперлиги, УЕФА делает что-то похожее из Лиги чемпионов. Гениально.

Новый формат

Для порядка проговорим новый формат Лиги чемпионов, хоть с ним уже наверняка все ознакомились. Групповой стадии больше нет – её заменила общая лига с 36 командами. Количество туров выросло с шести до восьми. По итогам общей лиги команды, занявшие места с первого по восьмое, проходят в 1/8 финала. А команды, занявшие места с 9-го по 24-е, выходят в стыковой раунд, где разыгрывают ещё восемь путёвок в 1/8 финала. То есть в Лиге чемпионов появилась дополнительная стадия игр на вылет. Кстати, команды, которые финишируют ниже 24-го места, завершают евросезон – перехода в Лигу Европы больше нет.

Изначально так называемую «швейцарскую модель» на общей стадии воспринимали по-другому. Было предположение, что жеребьёвка будет проводиться на каждый тур, и что она будет обеспечивать постоянные встречи конкурентов – команд, которые располагаются недалеко друг от друга в таблице. На деле получилось иначе – каждый получил по два соперника из каждой корзины. В итоге каждая команда проведёт восемь матчей с разными соперниками: четыре дома и четыре на выезде.

Вопросы к УЕФА

Зачем 36 команд?

Смена формата Лиги чемпионов напрашивалась, но новый формат определённо не делает турнир лучше. Один из основных вопросов к УЕФА: зачем было увеличивать количество команд на основном этапе с 32 до 36? Пример чемпионата Европы показал, что расширение снижает общий уровень турнира и стимулирует команды к тому, чтобы не рисковать на групповой стадии. С Лигой чемпионов может получиться так же. Если 24 команды проходят в плей-офф, пускай и не все сразу в 1/8 финала, то крепкие середняки в очном матче могут считать набор одного очка приемлемым результатом, особенно в первых турах.

А точно ли больше топ-матчей?

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В УЕФА говорят, что новый формат предусматривает увеличение очных матчей топ-команд. Если открыть программу второго тура Лиги чемпионов, то сколько же мы видим там по-настоящему больших игр? Я вижу одну: «Арсенал» - «ПСЖ». С натяжкой сюда же можно отнести матч «Байер» - «Милан».

Открываем третий тур. Там есть «Реал» - «Боруссия», прошлогодний финал, и «Барселона» - «Бавария». В четвёртом туре из 18 игр выделяются целых три: «Ливерпуль» - «Байер», «Реал» - «Милан» и «Интер» - «Арсенал»… А в последнем туре по-настоящему больших игр нет вообще!

Большие игры есть, но на общем фоне их количество небольшое.

Каждая игра важна? Серьёзно?

В представлении нового формата Лиги чемпионов один из ключевых аргументов УЕФА звучит так: «Каждая игра имеет значение». Но насколько важное значение имел матч первого тура между «Манчестер Сити» и «Интером» в первом туре? Означало ли поражение одной из команд серьёзное снижение её шансов пройти в плей-офф? Нет, конечно. Ясно, что все топ-клубы предпочли бы финишировать в топ-8, чтобы не добавлять себе два февральских матча, но это не означает, что они будут рвать жилы в каждой игре на общей стадии.

А насколько важным будет матч седьмого тура между «ПСЖ» и «Манчестер Сити»? Нет ли шансов на то, что обе команды к тому моменту уже пройдут в плей-офф? УЕФА, похоже, думает, что сама по себе вывеска всё оправдает, но так не всегда было даже в группах.

Если говорить о более скромных командах, то матчи между ними, конечно, будут более важными, чем порой было на групповой стадии. Но интересно ли нейтральному фанату смотреть условный матч «Слована» и загребского «Динамо», насколько бы важным он ни был? Непривлекательных игр в новом формате будет много.

Матчи ради матчей?

Раньше на групповой стадии Лиги чемпионов проводилось шесть туров по шестнадцать матчей в каждом. То есть 96 игр было нужно для того, чтобы из турнира вылетела половина команд – 16. Теперь туров будет восемь, количество игр на общей стадии выросло до 144. При этом по итогам этой стадии вылетают только 12 команд. И это при множестве непривлекательных вывесок. Как-то странно и нелогично. Выглядит как матчи ради матчей – увеличение количества без смысла. Разве что ради денег, но в турнирном плане логики нет никакой.

Игрокам не нужен отдых?

Как мы уже отметили выше, в Лиге чемпионов станет больше игр, но большого турнирного смысла в этом нет. В соревновании добавится новая стадия плей-офф и два дополнительных тура на общем этапе. То есть потенциально команда может провести в сезоне на четыре матча больше, чем раньше. И это при этом, что в последнее время всё громче звучат голоса футболистов о том, что им нужен отдых.

А что по справедливости?

Есть мнение, что новый формат Лиги чемпионов более справедлив. Дескать, кто-то из грандов ранее попадал в группу смерти, а кто-то получал легкопроходимый квартет. На самом деле справедливость лишь условная. Ведь и сейчас кто-то может получить из одной корзины более сложных соперников, а кто-то – более лёгких. Для примера просто сравните календари «ПСЖ» и «Баварии».

Соперники «ПСЖ»: «Жирона» (дома), «Арсенал» (на выезде), ПСВ (дома), «Атлетико» (дома), «Бавария» (на выезде), «Ред Булл Зальцбург» (на выезде), «Манчестер Сити» (дома), «Штутгарт» (на выезде).

Соперники «Баварии»: «Динамо» Загреб (дома), «Барселона» (на выезде), «Бенфика» (дома), «ПСЖ» (дома), «Шахтёр» (на выезде), «Фейеноорд» (на выезде), «Слован» (дома).

И, наконец, ещё один момент – новый формат не предусматривает значительное повышение возможностей более скромных клубов на фоне грандов. Скорее всего, в 1/8 финала мы увидим уже привычные всем названия топ-клубов.

Критикуешь – предлагай

Лигу чемпионов можно освежить и сделать увлекательнее, но для этого УЕФА нужно перестать гнаться за количеством во вред качеству. Если европейские футбольные чиновники хотят сохранить ценность бренда Лиги чемпионов, то количество команд нужно сокращать. До сезона 1997/1998 в турнире выступали только чемпионы стран. Конечно, сейчас на это точно никто не пойдёт, хотя несколько странно, когда в Лиге чемпионов играют «Брест» и «Жирона», которые никогда не выигрывали чемпионаты своих стран. Ясно, что 36 команд – это слишком много. Нужно возвращаться к 32 командам, а лучше – подумать о ещё более меньшем количестве участников.

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Выход в плей-офф 24 команд после 144 проведённых игр – ещё один непонятный момент. Такой формат стимулирует команды во многих матчах играть осторожно по принципу «лучше синица в руках». Если говорить о нынешней концепции Лиги чемпионов, то разумнее было бы сделано 32 команды на общем этапе. И чтобы 16 команд выходили в 1/8 финала без дополнительного раунда плей-офф. Уже так было бы чуть острее.

При текущем формате в Лиге чемпионов будет много скучных игр, будут вывески уровня Лиги Европы. И это главный клубный турнир Европы и, пожалуй, всего мира! Как гадость! Какая гадость эта ваша новая Лига чемпионов…

Александр Тихий