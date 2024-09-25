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Маттеус назвал игрока, которому вручил бы «Золотой мяч»: Винисиус – на третьем месте

25 Сентября 2024 • 17:30 Комментировать

Известный в прошлом немецкий футболист Лотар Маттеус высказался предстоящей церемонии вручения «Золотого мяча». Ранее в прессе появилась информация о том, что в голосовании победил Винисиус Жуниор. Звёздный игрок «Реала» якобы уже узнал о своей победе.

По словам Маттеуса, которые приводит Bild, он бы поставил Винисиуса только на третье место в рейтинге «Золотого мяча» текущего года. Выше бразильца Маттеус поставил Джуда Беллингема (второе место) и Родри (первое место). Словом, немец вручил бы престижную награду хавбеку «Манчестер Сити» и национальной сборной Испании.

Добавим, что «Золотой мяч» будет вручаться 28 октября.

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Евро-Футбол.Ру,
Лотар Маттеус Золотой Мяч Винисиус Жуниор Родри Эрнандес Джуд Беллингем ещё теги
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