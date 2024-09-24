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Лига чемпионов

Первые впечатления о новом формате Лиги чемпионов

24 Сентября 2024 • 14:00 Комментировать (1)

Скажем откровенно, что уже прошли сожаления о старом формате. И сейчас нововведения воспринимаются с интересом. Первые впечатления не всегда обманчивы. Возможно, данный случай как раз из таких. И естественно, мы поделимся своими мыслями о первых впечатлениях от нового формата ЛЧ.

В целом плюсов больше, чем минусов, и об этом мы поговорим подробнее.

Мотивация слабых команд

Некоторым преимуществом является тот факт, что есть широкий выбор просмотра матчей – начиная от противостояния между «Спартой» и «Зальцбургом» и заканчивая матчем «Манчестер Сити» – «Интер». В данных битвах есть одно сходство: высокий уровень мотивации. Андердоги, только выиграв матчи у схожих по классу команд, уже могут претендовать на топ-24. Безоговорочные фавориты будут до последнего рубиться с прямыми конкурентами, чтобы занять своё место в восьмёрке сильнейших в общей таблице – вряд ли кто-то захочет получить на один раунд плей-офф больше.

Да и банально крутых матчей будет больше. В каждом туре по несколько сильнейших вывесок будет. И, как мы говорили, мотивация будет зашкаливать. Ведь взять «свои» очки – это будет обязанностью для топ-команды, но отнюдь не гарантом выполнения задачи. В ЛЧ всего две команды, которые могут обыграть на классе клубы, вышедшие в стыковые матчи. Как вы поняли, речь о «Реале» и «Манчестер Сити».

Возможны скучные матчи

Некоторые опасения вызывает большой разбег команд с 9 по 24-е место. Если определённая команда будет видеть, что в восьмёрку ей не выйти, то в случае ничейного результата по ходу матча она не будет рисковать. Как зачастую было на прошедшем Евро, когда даже топы не рисковали. Это была ситуация, когда главное не выиграть, а не проиграть. Но в ЛЧ такого будет меньше, так как суперклубам нужны будут победы. Какую стратегию выстроят середняки – вопрос.

Однако есть существенная разница, займет ли команда 9-е место или 24-е. Если тебе чуть-чуть не хватило до восьмёрки, то можешь в соперниках ждать условный донецкий «Шахтер». Ну а если твой посев в стыках гораздо хуже, то можешь в оппонентах увидеть клуб калибра «Ливерпуля». Согласитесь, разница есть.

Интрига и риск

Безусловный плюс, что матчей на вылет будет больше – это очень круто. Плей-офф – это интрига до последнего, сенсации и стадия, где хочешь не хочешь, но придётся рисковать.

Общий этап кажется более честным. Все мы знаем, какие могут быть группы смерти и группы жизни. В нынешней ситуации фактор жеребьёвки отходит на дальний план. И это как минимум честно. Если команда не выполнила свою задачу, то мы точно будем знать, что ей не нужно уповать на судьбу.

Когда играется не шесть туров, а восемь, то и здесь есть своя специфика. С одной стороны, увеличится процент травматизма. Но увеличение количества туров общего этапа выведет на новый уровень важности мастерство медицинского штаба. С другой стороны, когда количество встреч увеличивается, то снижается процент случайности и увеличивается объективность.

Считаем, что количество плюсов от нового формата гораздо больше, чем минусов.

Антон Карасевич

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Комментарии (1) Все комментарии
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NOBODY
24 Сентября 2024 в 14:33
ну тут как.....я не хочу ничего высчитывать, но можно ли было сделать новый формат , НО со старым количеством команд?
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