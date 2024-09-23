Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал предложение Мишеля Платини.

«Можно и 5 на 5 играть. Он не предложил ещё и это, случайно? Не предложил новую схему играть руками и ногами, можно много чего предложить.

Я просто удивляюсь, если это действительно правда, но такой величайший Платини такую ***** (чушь) не должен предлагать», - сказал Кавазашвили.

Ранее Платини предложил изменить правила в футболе, то есть играть не 11 на 11, а 10 на 10.

Легендарный Платини предложил кардинальное изменение в правила футбола