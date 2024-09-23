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Деменко - о предложении Платини играть 10 на 10: «Мне было бы интересно посмотреть» эксклюзив

23 Сентября 2024 • 17:20 Комментировать
Бывший футболист «Спартака», «Зенита» и других российских команд Максим Деменко в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал предложение Мишеля Платини.

«Это действительно что-то новое. При игре 10 на 10 было бы больше пространства, больше зон и в какой-то степени футбол был бы более зрелищнее. Может и такое быть.

Представляете? 9 человек играет, всё-таки по одному игроку убрать, и зоны появятся. Это надо пробовать, тяжело говорить так просто. Мы привыкли к такой схеме расстановки. Это живой пример хоккея, когда играют 5 на 5 и 4 на 4, сразу видим сколько свободных зон, и игра становится другой. Футбол 10 на 10? Почему нет? Мне было бы интересно посмотреть», - сказал Деменко.

Платини предложил изменить правила в футболе, чтобы вместо 11 игроков на поле играли 10.

Легендарный Платини предложил кардинальное изменение в правила футбола

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Мишель Платини Максим Деменко
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