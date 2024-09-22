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Экс-вратарь сборной Франции Порато оценил дебют Сафонова за «ПСЖ» эксклюзив

22 Сентября 2024 • 15:04 Комментировать
ПСЖ
1:0
Жирона

Бывший вратарь «Марселя» и сборной Франции Стефан Порато в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил дебют российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова.

Напомним, 25-летний Сафонов впервые сыграл за «ПСЖ» в матче первого тура Лиги чемпионов с «Жироной» (1:0).

— Дебют Сафонова получился успешным. Любому вратарю очень важно сыграть на ноль. Это важно для уверенности в себе. Он не пропустил, команда выиграла. Думаю, у него еще будет время проявить себя. Как мы видим, и в чемпионате Франции он выходит на поле и борется за место в основе, — сказал Порато.

Ближайший матч «ПСЖ» состоится 27 сентября против «Ренна».  
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